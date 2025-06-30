Лидер Интер Майами Лионель Месси поделился своими переживаниями после разгромного поражения от ПСЖ со счетом 0:4, что привело к вылету команды из клубного чемпионата мира.

«Мы достигли цели — вышли в плей-офф, и это уже серьезное достижение для нашего клуба. Сегодня уступили действующему триумфатору Лиги чемпионов, но покидаем турнир с достоинством. Было приятно встретить знакомые лица в составе ПСЖ. Мы переключаем внимание на МЛС и готовимся к следующим вызовам сезона», – лаконично написал Месси.

Американский клуб сумел преодолеть групповой этап, набрав 5 очков. Подопечные Маскерано сыграли вничью с Аль-Ахли (0:0) и Палмейрасом (2:2), а также одержали волевую победу над Порту - 2:1.