ПСЖ не оставил шансов команде Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира. Французский гранд еще до перерыва оформил разгром, забив четыре мяча в ворота Интера Майами.

Первый гол на 6-й минуте забил Жуан Невес после подачи со штрафного. Португалец удвоил счет на 39-й минуте после передачи Фабиана Руиса. Вскоре защитник Интера Томас Авилес срезал мяч в собственные ворота, а уже в компенсированное время первого тайма Ашраф Хакими довершил разгром, добив мяч после рикошета.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

ПСЖ – Интер Майами 4:0 (Жуан Невес 6, 39, Авилес 44 автогол, Хакими 45+3)