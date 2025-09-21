Металлист 1925 на выезде победил СК Полтава
Харьковская команда поднялась в топ-3
около 1 часа назад
Фото - ФК Металлист 1925
Металлист 1925 на выезде победил СК Полтава со счетом 2:0 в рамках шестого тура УПЛ.
Счет в матче открыл Евгений Павлюк на 37-й минуте, удачно пробив головой с пределов штрафной замыкая подачу с углового от Владислава Калитвинцева.
Удвоил преимущество харьковчан на 71-й минуте Иван Литвиненко, удачно пробив из-за пределов штрафной после ассиста Дениса Антюха.
Металлист поднялся на третье место в таблице УПЛ, набрав 11 очков. СК Полтава идет 13-м с четырьмя очками.
УПЛ, 6-й тур
СК Полтава – Металлист 1925 – 0:2
Голы: Павлюк, 37, Литвиненко, 71.