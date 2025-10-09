Виталий Миколенко, который пропустил начало отборочного цикла на чемпионат мира из-за травмы, поделился своими впечатлениями о ситуации внутри сборной Украины.

Защитник также затронул темы ответственности и давления, с которыми сталкиваются игроки национальной команды.

«Есть фаворит – это Франция. Это и так понятно. И три команды. С Азербайджаном мы сыграли 1:1 на выезде, и сейчас эти 4 матча – в каждом нам нужно выигрывать. Исландия и Азербайджан – это матчи с конкурентами за второе место, которые мы должны выигрывать. Только так.

В сборной, наверное, еще больше давления, потому что не так много времени на подготовку. Каждый приезжает в разном состоянии, много травм у нас сейчас. Ты всегда чувствуешь давление в сборной. Когда ты играешь товарищеские матчи, оно меньше, но оно есть, потому что тебе нужно показывать хороший футбол и выигрывать матчи.

А когда ты играешь отборочные матчи, от которых зависит дальнейшее будущее, выход на чемпионат мира или Европы, то, конечно, это большое давление. Ты играешь за свою страну и делаешь все от себя возможное. Иногда не получается, это жизнь», – сказал Миколенко для ВЗБІРНА.