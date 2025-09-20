Ливерпуль на своем поле встретился с Эвертоном в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе синих.

Уже в дебюте встречи хозяева открыли счет. Гравенберх первым успел к мячу в штрафной площадке, отозвался на точную передачу и в касание пробил в угол под левую штангу.

Позже подопечные Арне Слота укрепили преимущество. На этот раз Гравенберх выступил в роли ассистента — его пас точно использовал Экитике, который мощным ударом отправил мяч в нижний угол ворот.

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу Ливерпуля. После перерыва Эвертону удалось сократить разрыв. Идрисса Гуйе, получив передачу от Илимана Ндиае, отправил мяч в левую девятку.

Миколенко провел на поле 87 минут, но итоговый свисток зафиксировал победу Ливерпуля в мерсисайдском дерби.

Английская Премьер-лига, пятый тур

Ливерпуль — Эвертон — 2:1

Голы: Гравенберх, 10, Экитике, 29 — Гуйе, 58