Сегодня ночью, 15 июня, в 3:00 состоится первый матч Клубного чемпионата мира Аль-Ахли - Интер Майами.

Матчи турнира будут проходить на больших аренах, однако зрительская заполняемость остается невысокой. Например, на игру 1/8 финала, которая состоится 28 июня в Шарлотте (стадион вмещает 74 867 зрителей), ожидается лишь наполовину заполненные трибуны.

С целью повышения посещаемости ФИФА решила снизить стоимость билетов. В Майами студентам предлагали пять билетов за 20 долларов США на сегодняшний матч Интер Майами – Аль-Ахли. Для сравнения, во время декабрьской жеребьевки самые дешевые места стоили от 349 долларов. Многие болельщики уже получили частичное возмещение.