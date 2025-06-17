Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальное заявление в связи с публичным конфликтом, развернувшимся вокруг бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева и блогера RENEPRO в медиапространстве. В нем говорится о важности украинского языка, взаимоуважении и недопустимости манипуляций на фоне войны.

Заявление Министерства молодежи и спорта Украины

Украинский язык – это основа нашей национальной идентичности. Это наш выбор, который мы делаем ежедневно. Это наше оружие. И именно сейчас, когда идет война за самую суть украинской государственности, враг искусственно использует вопросы языка и веры, пытаясь расколоть наше общество. Наша сила – в единстве.

Министерство молодежи и спорта Украины призывает общественность не поддаваться информационным провокациям. Любой конфликт в публичном пространстве должен решаться в духе взаимоуважения, а не через раздувание споров.

Что касается ситуации вокруг Евгения Селезнева, Министерство обращает внимание на следующие факты:

Евгений Селезнев публично заявил, что сознательно перешел на украинский язык и последовательно использует его в быту, медиа и на поле. Это подтверждают и многочисленные видео с матчей. Самого Евгения публично поддержали военнослужащие различных подразделений, которые защищают Украину на фронте.

Футбольный клуб Odesa Football Media Team опроверг дезинформацию в медиа и сообщил, что никакого изгнания подростка из команды не было. Решение покинуть команду семья игрока приняла самостоятельно.

Клуб также заявил о неприемлемости использования языкового вопроса для искусственного раздувания конфликтов. В этом Министерство полностью поддерживает позицию руководства команды.

Мы убеждены: сила Украины – в единстве. Мы можем быть разными по этническому происхождению, вероисповеданию, но нас объединяют общие фундаментальные ценности – соборность, самобытность, воля и достоинство. Именно они делают нас сильнее, именно их сегодня отстаивают наши воины.

Призываем всех участников спортивного процесса – организаторов, тренеров, игроков, родителей и медиа – быть ответственными, сохранять достоинство в общении и помнить: наша сила – в нашем единстве. Слава Украине!

Также, Евгений Селезнев выступил с видео по поводу этого языкового вопроса.