Сергей Разумовский

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги Борнмут на выезде победил Рединг со счетом 2:1. Команда украинского полузащитника создала себе комфортное преимущество еще до перерыва, после чего сосредоточилась на контроле игры и сохранении сил.

Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле сразу после перерыва. Украинец заменил Сангаре и добавил Борнмуту баланса в центральной части поля.

После выхода Ярмолюка на газон Борнмут несколько снизил интенсивность атак и начал действовать прагматичнее. Гости старались контролировать ход встречи, не тратить лишние силы и подготовиться к следующему матчу чемпионата Англии против Челси, который состоится в пятницу.

Рединг воспользовался снижением атакующей активности соперника и на 72-й минуте отквитал один мяч. Тем не менее, гол О'Коннора стал лишь голом престижа, так как хозяева не смогли сравнять счет.

В итоге Борнмут одержал победу с минимальным преимуществом на табло, хотя по содержанию игры выглядел увереннее и контролировал ситуацию большую часть матча.

Ярмолюк провел на поле один тайм. Украинец выполнил 43 из 44 передач с точностью 98 процентов, отдал одну ключевую передачу исделал 49 касаний к мячу. Также полузащитник нанёс один удар мимо ворот из-за пределов штрафной площадки, совершил одну успешную попытку дриблинга и выиграл одну из трёх дуэлей.

В статистику Ярмолюка также вошли один фол и пять подборов. Выступление украинца получило оценки 7,2 от FlashScore, 6,2 от WhoScored и 6,8 от SofaScore.