Милан подписал контракт с экс-игроком Реала Лукой Модричем, сообщает официальный сайт клуба.

40-летний ветеран подписал соглашение по схеме 1+1. В новом клубе обладатель Золотого мяча-2018 будет играть под номером 14.

В свое время Модрич публично говорил о том, что в детстве видел себя футболистом Милана, наблюдая за игрой своего кумира Звонимира Бобана.

Модрич за 13 лет в Реале провёл 597 официальных матчей, отличился 43 голами и 95 результативными передачами, став самым успешным игроком в истории испанского клуба с 28 трофеями: Лига чемпионов (6), КЧМ (5), Межконтинентальный кубок (1), Суперкубок УЕФА (4), чемпион Испании (4), Кубок Испании (2) и Суперкубок (5).

Необычный жест Модрича. Талант Реала никогда не забудет этот момент.