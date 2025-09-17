«Могли победить». Бывший тренер Шахтера высказался по поводу стартового поражения в Лиге чемпионов
Нынешней команде специалиста сразу же пришлось противостоять обновленному Реалу Алонсо
около 1 часа назад
Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби подвел итоги матча стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Я очень раздражен, ведь мы могли победить. У нас много новичков, и это очень непросто сделать так, чтобы они сыгрались в сжатые сроки. Но я уже сказал своей команде, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы результат был другим.
Я убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20-30 метров выше. Тогда победа была бы реальнее.
