Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби подвел итоги матча стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Я очень раздражен, ведь мы могли победить. У нас много новичков, и это очень непросто сделать так, чтобы они сыгрались в сжатые сроки. Но я уже сказал своей команде, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы результат был другим.

Я убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20-30 метров выше. Тогда победа была бы реальнее.