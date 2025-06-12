Молодёжная сборная Украины объявила стартовый состав на первый матч на Евро-2025. Какой счёт после первого тайма?
Поединок скоро начнется
около 2 часов назад
Фото: УАФ
Молодежная сборная Украины стартует на чемпионате Европы-2025. Соперником сине-желтых будет команда Дании.
Главный тренер сборной Украины Унаи Мельгоса объявил стартовый состав команды на этот матч. После первого тайма сине-желтые ведут со счетом 1:0. На 22-й минуте отличился Назар Волошин.
В плей-офф соревнования, а именно в 1/4 финала, выйдут две лучшие сборные квартета.
Расписание матчей сборной Украины на молодежном Евро-2025
1-й тур, 12 июня. 19:00: Украина – Дания
2-й тур, 15 июня. 19:00 Финляндия – Украина
3-й тур, 18 июня. 19:00: Нидерланды – Украина