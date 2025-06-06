Молодёжная сборная Украины победила Испанию
Исход поединка решил один мяч
около 3 часов назад
Фото: УАФ
В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины провела матч против сверстников из Испании.
Поединок состоялся в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Домінго Стедіум» и завершился победой сине-желтых – 1:0. В добавленное время отличился Илья Квасница.
Молодежная сборная Украины будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в групповом этапе сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Контрольный матч
Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1
Гол: Квасница, 90+2.