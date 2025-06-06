Молодёжная сборная Украины победила Испанию

Исход поединка решил один мяч

около 3 часов назад

Фото: УАФ
Фото: УАФ
Павел Василенко

Павел Василенко

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины провела матч против сверстников из Испании.

Поединок состоялся в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Домінго Стедіум» и завершился победой сине-желтых – 1:0. В добавленное время отличился Илья Квасница.

Молодежная сборная Украины будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии, где в групповом этапе сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Контрольный матч

Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1

Гол: Квасница, 90+2.

Поделиться

УкраинаНовости Спортасборная Испании (футбол)сборная Украины (футбол)

Материалы по теме

Владислав Велетень / Фото - ФК Колос

Игрок сборной Украины U-21 может сменить клуб после молодежного Евро

около 18 часов назад

Молодіжка1231

Известна заявка сборной Украины U-21 на Евро-2025

1 день назад