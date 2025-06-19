Молодёжное Евро-2025: итоги группового этапа – без Украины, но с грандами
Украина покидает турнир, а в плей-офф вышли Португалия, Испания, Англия, Германия и Франция
около 1 часа назад
На молодежном Евро-2025 завершился групповой этап. Завершился вообще без сенсаций, к сожалению, неудачно для сборной Украины, однако даже без нас этот турнир в Словакии все равно продолжится, так что предлагаем вашему вниманию основные итоги того, что мы увидели на групповом этапе.
Украина не смогла
К сожалению, украинская молодежка не справилась со своей задачей минимум на этот турнир, не сумев выйти из группы с Нидерландами, Данией и Финляндией. Еще после жеребьевки было ясно, что наша главная битва в таком квартете будет с датчанами, ведь «оранье» казались явным фаворитом четверки, финны — явным аутсайдером, а кто-то из пары Украина — Дания должен был стать вторым.
Эту решающую битву на старте турнира мы проиграли (2:3), хотя в ходе встречи дважды вели в счете. Далее была победа над Финляндией (2:0), которая дала надежду на плей-офф до последнего тура, однако в решающей битве класс оппонента дал о себе знать, и сине-желтые без особых шансов уступили со счетом 0:2. Так что дальше без нашей команды, которая, стоит признать, пока и правда не входит в восьмерку лучших молодежек континента.
Яркая сборная Дании
Каких-либо глобальных сенсаций на групповом этапе этого Евро действительно не было, однако если все же выделять какие-то неожиданности, то к ним точно стоит отнести перформанс представителя нашей группы - сборной Дании. Команда, которая в квартете D считалась претендентом на вторую позицию после Нидерландов, не просто сумела выиграть группу, а сделала это досрочно, после побед над Украиной (3:2) и Нидерландами (2:1).
При этом форвард датчан Вильям Осула, который начинал турнир как запасной, держится в тройке лучших бомбардиров турнира с тремя забитыми мячами. Особых преимуществ от финиша на первом месте Дания не почувствует: в четвертьфинале команда попала на грозную сборную Франции. Однако увидеть, как единственный из участников плей-офф, который не принадлежит к когорте мировых грандов, справится с таким вызовом, будет довольно интересно.
Забивной Вольтемаде
А если выделять кого-то персонально, то больше всего на отметку заслуживает тот, от кого этого, в принципе, можно было ожидать. В начале июня форвард Штутгарта Ник Вольтемаде успел дебютировать за взрослую сборную Германии в Лиге наций, а теперь приехал покорять молодежное Евро, и делает это довольно успешно.
На счету нападающего уже четыре гола в трех матчах - три в ворота Словении (3:0) и еще один - Чехии (4:2), и именно он сейчас является лучшим бомбардиром турнира. Посмотрим, удастся ли этой голевой машине продолжить забивать и в четвертьфинальном противостоянии с Италией.
Идеальная оборона Португалии
Нашлась на групповом этапе и команда, которая ни разу не смогла забить в ворота соперника, а также та, которая смогла не пропустить. И если отсутствие голов от сборной Словении - это то, что не слишком удивляет, то вот идеальная оборона Португалии, которая до сих пор сохраняет свои ворота сухими - это что-то действительно интересное.
Размочить ворота европейских Селесао не смогла даже грозная сборная Франции, которая в других двух поединках оформила аж семь мячей. Ну а атака португальцев на этом турнире пока также среди самых результативных, и делит этот статус с немецкой: обе сборные забили в трех матчах по девять голов.
Яркие четвертьфинальные пары
Отсутствие сенсаций привело к тому, что в 1/4 финала турнира действительно вышли сильнейшие команды, которые только могли туда попасть. В частности, в одной из дуэлей на этой стадии мы увидим повторение финала прошлого Евро между Испанией и Англией, так что фурия роха будет иметь шанс взять реванш.
Не менее интересным обещает быть противостояние яркой Португалии с Нидерландами, которые к концу группового этапа, к сожалению для нас, набрали ход. Еще одна топовая пара - Германия - Италия, а в противостоянии Дании и Франции, теоретически, все также может быть не так однозначно. Словом, даже после вылета Украины на этом молодежном Евро еще точно есть за кем последить.
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