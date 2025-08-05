Во время матча 1-го тура УПЛ между Зарей и ЛНЗ (0:0) камеры зафиксировали момент, когда нападающий Колоса Данило Алефиренко, который был присутствующим на трибунах, пытался застегнуть декольте своей девушке Яне Андрущенко. Сцена мгновенно стала вирусной в соцсетях.

Яна — фитнес-тренер из Александрии, сообщает Blik.ua. Она призналась, что всегда рядом с любимым:

Болею не за команду — за своего любимого. После игры забираю его, кормлю вкусненьким.

Девушка уверена, что Данило добьется успеха в футболе, и готова поехать с ним за границу, если понадобится.

Данило Алефиренко — воспитанник академии харьковского Металлиста. С 2017 года играл за луганскую Зарю, дебютировал в УПЛ в 2021 году. В июле 2024-го перешел в Колос, за который в прошлом сезоне провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.