Бывший капитан Динамо Николай Морозюк поделился впечатлениями от работы под руководством Рауля Рианчо, который входил в тренерский штаб Сергея Реброва.

Когда я пришел, то сам не понимал и не мог представить, что помощник главного тренера может иметь такое влияние на команду. Ребров эффективно выполнял свою работу, но он только начинал и в какой-то момент был не таким опытным, как Рианчо. И это нормально. В комплексе это дало намного больше.

Рианчо очень многое выполнял. Иногда делал такие вещи... Были конфликты и ссоры с игроками в перерыве. Ребров заходил и говорил ему успокоиться. Это часто. Рианчо делал это чтобы разбудить команду. Даже когда мы выигрывали 3:0, он все равно залетал, выбирал кого-то и устраивал разборку. А потом говорил, какой он классный актер и классно сыграл.

С кем чаще всего были споры? Мне кажется, что с Ярмоленко. Рианчо в какой-то период выполнял большую роль. Начинал на трибуне, потом спускался и подсказывал. Сначала Рауля очень сильно уважали, но со временем началось напряжение и неприятие каких-то перегибов. Рианчо слишком тянул на себя ответственность.