Главный тренер португальской Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Георгия Судакова.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что Судаков получил повреждение еще в Португалии. После возвращения игрока в Бенфику клуб опроверг это, отметив, что травма незначительна и футболист готов выйти на поле в ближайшем матче.

«В "Бенфике" есть медицинский отдел, которому я полностью доверяю. Если это доверие когда-нибудь станет частичным, я обязательно сообщу об этом. Слова моего коллеги Реброва и домыслы, возникающие вокруг этого, меня не интересуют. Я ежедневно работаю с нашим медицинским отделом. Перед объявлением состава команды мы еще раз проверили все вопросы и пояснения. Медицинский отдел подтвердил: Судаков не имеет никакого риска рецидива или мышечной травмы. Георгий в обойме и будет играть».

Следующий поединок Бенфики состоится в пятницу, 21 ноября, против Атлетико, а 25 ноября команду ожидает матч с Аяксом в Лиге чемпионов.