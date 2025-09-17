Павел Василенко

16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов лиссабонская Бенфика на своем поле проиграла азербайджанскому Карабаху со счетом 2:3, хотя по ходу встречи вела 2:0. Украинский хавбек хозяев Георгий Судаков отметился ассистом в первом голе, украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин сделал два сейва, но пропустил трижды, а героем поединка стал еще один украинец – вингер Карабаха Алексей Кащук, забивший победный мяч в конце игры.

После матча руководство Бенфики приняло решение уволить Бруну Лаже с поста главного тренера команды, а его преемником, скорее всего, станет легендарный португалец Жозе Моуринью, который 25 лет назад уже возглавлял «орлов». Сайт XSPORT вспоминает детали первого прихода Особенного в Бенфику.

Жозе Моуринью и Бенфика – возвращение, которое больше похоже на ремейк, чем на новую главу. Футбол знает, как быстро всё меняется: фавориты падают, а те, кого списали, побеждают. Но есть кое-что неизменное – характер. И Моуринью всегда приходит не ради компромиссов.

20 сентября 2000 года Жозе Моуринью впервые был представлен главным тренером Бенфики. Дебют молодого специалиста встретили со скепсисом, и пробыл он на посту лишь два с половиной месяца. Но после президентских выборов всё перевернулось. А дальше – уже история.

Фото: Getty Images

Сценарий кажется знакомым? И не зря. Четверть века спустя Моуринью снова окажется на «Эштадиу да Луж» – в условиях, которые удивительно перекликаются с прошлым. Единственное существенное отличие: теперь за его плечами – триумфы с Порту, Челси, Реалом, Интером, Манчестер Юнайтед и Ромой.

А тогда всё начиналось с хаоса.

Крах Хайнкеса и шанс для ноунейма

Сезон 2000/01 Бенфика начала с Юппом Хайнкесом – немцем, который годом ранее выиграл Лигу чемпионов с мадридским Реалом. Однако уже после нескольких неудач – в частности разгромного поражения от Сельты (0:7) и скандальной игры с Эштрелой – тренер не выдержал. Под свист трибун заявил: «Я ухожу. Больше не могу это терпеть».

Президент Бенфики Жуан Вале э Азеведу обратился к нескольким кандидатам. И 23 сентября на тренерском мостике оказался 37-летний Жозе Моуринью – бывший переводчик Бобби Робсона, помощник Луи ван Гала. Его назначение вызвало лишь удивление и скепсис.

Начало под давлением и первые вспышки

Дебют Моуринью вышел неудачным: поражение от Боавишты и вылет из Кубка УЕФА. Лишь в четвертом матче пришла первая победа – над Белененсешем (1:0). Команда играла нестабильно: две победы, три ничьи, два поражения в первых семи матчах. Но главное – начались изменения.

Звезды Сабри и Поборский потеряли место в старте. Капитан Каладу был лишён повязки. Моуринью открыл дорогу молодёжи – Фернандо Мейре, Мигелю, Манише, Диогу Луишу. Нападки впресі, конфлікти в раздевалке, смелые кадровые решения – всё это создавало атмосферу постоянного напряжения.

И вдруг – прорыв.

Триумф в дерби и… отставка

Три победы подряд, в том числе в Кубке, и главное – разгром Спортинга в лиссабонском дерби (3:0). Казалось, Моуриньо выиграл сердца болельщиков и доказал свою состоятельность. Но за кулисами клуб менялся.

27 октября на выборах победил Мануэл Виларинью, который во время кампании обещал вернуть Тони. Несмотря на успехи, тень нового-старого тренера висела над Жозе.

Моуриньо не выдержал и поставил ультиматум: либо продление контракта – либо поиск новых вариантов. Директорат не пошел навстречу. И уже 5 декабря, после 6 побед, 3 ничьих и 2 поражений, Моуриньо покинул Бенфику. Его преемником стал Тони. А клуб финишировал шестым – хуже было только в 2001-м.

Двери, что закрылись – и окно в историю

После недолгой паузы Моуриньо возглавил Униан Лейрия, а далее была сказка с Порту – та самая, что завершилась победой в Лиге чемпионов 2004 года. А потом – Англия, Италия, Испания, еще одна Португалия и европейская слава.

Теперь, 25 лет спустя, он снова в Бенфике.

История повторяется. Но финал – еще не написан.

Фото: Getty Images

Лучшие цитаты Моуриньо в Бенфике в 2000 году

22 сентября, за день до дебюта Бенфики против Боавишты

«Те, кто боятся, остаются дома. Те, кто не чувствуют психологического потенциала, всю жизнь проводят в маленьких клубах. Я хочу, чтобы игроки верили, что коллектив всегда важнее, чем индивидуальность. Любому, кто захочет доказать обратное, придется делать это самостоятельно».

28 сентября, после ничьей с Хальмстадсом и вылета из Кубка УЕФА

«Я не буду самодовольным. Я пойду на войну без страха, с теми, кому доверяю на все сто, с теми, кто если не победитель, то хотя бы боец. Нам нужен характер, и те, кому его не хватает, не дают мне уверенности двигаться вперед. Я верю, что каждый готов идти на войну и побеждать, но некоторые, возможно, сейчас менее искусны из-за своего менталитета и подхода к делу».

17 ноября, перед игрой с Виторией Гимарайнш, о критике и о том, что он временный тренер

«Я прекрасно знаю, в каком фильме снимаюсь. Я знаю режиссеров и продюсеров, я знаю сюжет и финал, которые многие хотят увидеть. Но, как один из главных актеров, я чувствую, что имею право изменить финал этого самого фильма. Мой характер многих раздражает. Прямота, открытость и ясность раздражают тех, кто хотел бы иметь эти качества, но не обладает ими. Я знаю, что становлюсь всё лучше и лучше как тренер».

5 декабря, после расторжения контракта