Моуринью станет тренером украинцев Судакова и Трубиным. Как 25 лет назад Бенфика встретила Особенного с недоверием.
25 лет назад его считали временным. Сегодня – легендой. Но история, похоже, не спешит придумывать новые сценарии. Она просто меняет имена в титрах
16 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов лиссабонская Бенфика на своем поле проиграла азербайджанскому Карабаху со счетом 2:3, хотя по ходу встречи вела 2:0. Украинский хавбек хозяев Георгий Судаков отметился ассистом в первом голе, украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин сделал два сейва, но пропустил трижды, а героем поединка стал еще один украинец – вингер Карабаха Алексей Кащук, забивший победный мяч в конце игры.
После матча руководство Бенфики приняло решение уволить Бруну Лаже с поста главного тренера команды, а его преемником, скорее всего, станет легендарный португалец Жозе Моуринью, который 25 лет назад уже возглавлял «орлов». Сайт XSPORT вспоминает детали первого прихода Особенного в Бенфику.
Жозе Моуринью и Бенфика – возвращение, которое больше похоже на ремейк, чем на новую главу. Футбол знает, как быстро всё меняется: фавориты падают, а те, кого списали, побеждают. Но есть кое-что неизменное – характер. И Моуринью всегда приходит не ради компромиссов.
20 сентября 2000 года Жозе Моуринью впервые был представлен главным тренером Бенфики. Дебют молодого специалиста встретили со скепсисом, и пробыл он на посту лишь два с половиной месяца. Но после президентских выборов всё перевернулось. А дальше – уже история.
Сценарий кажется знакомым? И не зря. Четверть века спустя Моуринью снова окажется на «Эштадиу да Луж» – в условиях, которые удивительно перекликаются с прошлым. Единственное существенное отличие: теперь за его плечами – триумфы с Порту, Челси, Реалом, Интером, Манчестер Юнайтед и Ромой.
А тогда всё начиналось с хаоса.
Крах Хайнкеса и шанс для ноунейма
Сезон 2000/01 Бенфика начала с Юппом Хайнкесом – немцем, который годом ранее выиграл Лигу чемпионов с мадридским Реалом. Однако уже после нескольких неудач – в частности разгромного поражения от Сельты (0:7) и скандальной игры с Эштрелой – тренер не выдержал. Под свист трибун заявил: «Я ухожу. Больше не могу это терпеть».
Президент Бенфики Жуан Вале э Азеведу обратился к нескольким кандидатам. И 23 сентября на тренерском мостике оказался 37-летний Жозе Моуринью – бывший переводчик Бобби Робсона, помощник Луи ван Гала. Его назначение вызвало лишь удивление и скепсис.
Начало под давлением и первые вспышки
Дебют Моуринью вышел неудачным: поражение от Боавишты и вылет из Кубка УЕФА. Лишь в четвертом матче пришла первая победа – над Белененсешем (1:0). Команда играла нестабильно: две победы, три ничьи, два поражения в первых семи матчах. Но главное – начались изменения.
Звезды Сабри и Поборский потеряли место в старте. Капитан Каладу был лишён повязки. Моуринью открыл дорогу молодёжи – Фернандо Мейре, Мигелю, Манише, Диогу Луишу. Нападки впресі, конфлікти в раздевалке, смелые кадровые решения – всё это создавало атмосферу постоянного напряжения.
И вдруг – прорыв.
Триумф в дерби и… отставка
Три победы подряд, в том числе в Кубке, и главное – разгром Спортинга в лиссабонском дерби (3:0). Казалось, Моуриньо выиграл сердца болельщиков и доказал свою состоятельность. Но за кулисами клуб менялся.
27 октября на выборах победил Мануэл Виларинью, который во время кампании обещал вернуть Тони. Несмотря на успехи, тень нового-старого тренера висела над Жозе.
Моуриньо не выдержал и поставил ультиматум: либо продление контракта – либо поиск новых вариантов. Директорат не пошел навстречу. И уже 5 декабря, после 6 побед, 3 ничьих и 2 поражений, Моуриньо покинул Бенфику. Его преемником стал Тони. А клуб финишировал шестым – хуже было только в 2001-м.
Двери, что закрылись – и окно в историю
После недолгой паузы Моуриньо возглавил Униан Лейрия, а далее была сказка с Порту – та самая, что завершилась победой в Лиге чемпионов 2004 года. А потом – Англия, Италия, Испания, еще одна Португалия и европейская слава.
Теперь, 25 лет спустя, он снова в Бенфике.
История повторяется. Но финал – еще не написан.
Лучшие цитаты Моуриньо в Бенфике в 2000 году
22 сентября, за день до дебюта Бенфики против Боавишты
«Те, кто боятся, остаются дома. Те, кто не чувствуют психологического потенциала, всю жизнь проводят в маленьких клубах.
Я хочу, чтобы игроки верили, что коллектив всегда важнее, чем индивидуальность. Любому, кто захочет доказать обратное, придется делать это самостоятельно».
28 сентября, после ничьей с Хальмстадсом и вылета из Кубка УЕФА
«Я не буду самодовольным. Я пойду на войну без страха, с теми, кому доверяю на все сто, с теми, кто если не победитель, то хотя бы боец. Нам нужен характер, и те, кому его не хватает, не дают мне уверенности двигаться вперед. Я верю, что каждый готов идти на войну и побеждать, но некоторые, возможно, сейчас менее искусны из-за своего менталитета и подхода к делу».
17 ноября, перед игрой с Виторией Гимарайнш, о критике и о том, что он временный тренер
«Я прекрасно знаю, в каком фильме снимаюсь. Я знаю режиссеров и продюсеров, я знаю сюжет и финал, которые многие хотят увидеть. Но, как один из главных актеров, я чувствую, что имею право изменить финал этого самого фильма.
Мой характер многих раздражает. Прямота, открытость и ясность раздражают тех, кто хотел бы иметь эти качества, но не обладает ими. Я знаю, что становлюсь всё лучше и лучше как тренер».
5 декабря, после расторжения контракта
«Это очень грустный день, так как мы расторгли наш контракт с Бенфикой. Придя сюда, мы поставили перед собой две главные цели. Первая заключалась в том, чтобы футбольная команда стала лучше, чем была, когда мы приняли пост тренера, и этой цели, к счастью, удалось достичь. Вторая — получить больше простора и времени, чтобы сосредоточиться на борьбе за титул... К сожалению, наш контракт истек, и мы не можем достигнуть этой цели».
