Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью рассказал, какие мотивы подтолкнули его вернуться на родину. Его слова приводит A Bola.

«Особенный» через 21 год вернулся в клуб, который стал первым в его тренерской биографии.

Если кто-то ожидает, что я завершу свою карьеру через 4 или 5 лет, они ошибаются. Я буду тем, кто решит, когда я её завершу, и я завершу её, когда почувствую, что больше не имею к ней такой же страсти. Президент знает, что это правда... Сегодня я голоднее, чем был 25 лет назад, на совершенно другом этапе, с человеческой точки зрения.

Я гораздо больше думаю о других, о своём клубе, о игроках, о тех, кто управляет клубом, о ряде вещей, к которым я подхожу гораздо позже; я последний в очереди и я здесь, чтобы служить, я нахожусь в совершенно другом моменте, даже в зрелости, которая заставляет меня принимать ряд решений. Я очень счастлив быть здесь, с огромной ответственностью, но я чувствую себя более живым, чем когда-либо, - признался Моуринью.