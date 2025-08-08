Мудрик будет играть за Челси? В Челси выбрали игровые номера на следующий сезон
Украинец остался без номера
23 минуты назад
Михайло Мудрик/фото: Челси
Лондонский Челси представил список игровых номеров команды на сезон 2025/26, опубликовав его на официальном сайте клуба.
В перечне отсутствует украинский вингер Михаил Мудрик, который оказался в центре допингового скандала. Его прежний номер 10 еще в прошлом сезоне перешел к одному из лидеров лондонцев Коулу Палмеру.
Однако, несмотря на неопределенные сроки дисквалификации, Мудрик всё же включен в заявку Челси на новый сезон АПЛ.
В кампании 2024/25 до отстранения от футбола украинец успел провести 15 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и пятью результативными передачами.
