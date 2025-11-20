Полузащитник Челси и сборной Украины Михаил Мудрик имеет все шансы вернуться в большой футбол в начале 2026 года, сообщает GiveMeSport.

Дисквалификация за нарушение украинцем антидопинговых правил не будет максимальной, что позволит ему вернуться на поле весной 2026 года.

Ожидается, что Челси после возвращения Мудрика отдаст его в аренду Страсбуру, который является фарм-клубом «аристократов», чтобы он набрался практики перед решающими поединками плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины.

В конце 2024 года у Мудрика обнаружили положительный допинг-тест. В пробе А нашли запрещенное вещество (по информации медиа – мельдоний). Сведений о результатах открытия пробы Б публично не было, однако Футбольная ассоциация Англии уже предъявила украинскому футболисту официальное обвинение.

Кроме того, Мудрика временно лишили права управления автомобилем в Великобритании из-за серии нарушений правил дорожного движения. Кульминацией стало дело о превышении скорости на его BMW M8, после чего футболист получил шестимесячный запрет на вождение.