Полузащитник сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик стал одним из звездных гостей реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который состоялся на легендарном стадионе Уэмбли.

Украинские болельщики, заметив Мудрика, поприветствовали его криком Слава Украине, однако футболист не отреагировал и прошел мимо, делая вид, что не услышал обращение. Соответствующий момент попал на видео, которое опубликовали на TikTok-канале golubev_001.

Автор ролика прокомментировал ситуацию словами:

Короче, Мудрик, только респект. Ничего личного, но можно было хотя бы повернуться и сказать Героям слава.

Кроме Мудрика, на поединке присутствовали и другие известные украинские спортсмены — легендарный Андрей Шевченко, голкипер мадридского Реала Андрей Лунин и защитник Борнмута Илья Забарный.

Напомним, Александр Усик одержал уверенную победу, нокаутировав британца в пятом раунде.