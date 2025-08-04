Павел Василенко

Несколько недель назад в Барселоне был открыт новый мурал с изображением Ламина Ямаля. Рядом с изображением футболиста, одетого в костюм Супермена, появилось очень необычное дополнение.

13 июля Ламину Ямалю исполнилось 18 лет. По этому случаю местный уличный художник изобразил юную звезду Барселоны в костюме супергероя.

Однако, через три недели после создания мурал уже не выглядит так же. Испанский журналист Эду Поло опубликовал удивительную фотографию в Instagram вместе с коротким подписью.

«Какой-то шутник испортил мурал Лямина Ямаля. На этот раз это не подделка и не работа искусственного интеллекта, я просто сделал фото», – написал он.

Ямаль больше не единственный персонаж, изображенный на стене, покрашенной в красный цвет. Рядом с ним нарисованы семь гномов из сказки «Белоснежка».

Ktoś postanowił dodać do muralu Lamine Yamala siedmiu krasnoludków z bajki o Królewnie Śnieżce, nawiązując w ten sposób do obecności osób niskorosłych na urodzinach piłkarza. [@EduPolo] (2️⃣) pic.twitter.com/5ZSvclGLvF — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 4, 2025

Добавление этих персонажей связано со спором вокруг вечеринки по случаю дня рождения футболиста, на которой, якобы, присутствовали невысокие люди, нанятые для развлекательных целей.

Ямаль — звёздный игрок Барселоны. В 35 матчах Ла Лиги прошлого сезона он забил девять голов и отдал 13 результативных передач за каталонцев. В мае он подписал новый контракт, который связывает его с его нынешним клубом до середины июня 2031 года.