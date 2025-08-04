Мурал с изображением Ямаля был поврежден. Он появился всего три недели назад
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около 2 часов назад
Несколько недель назад в Барселоне был открыт новый мурал с изображением Ламина Ямаля. Рядом с изображением футболиста, одетого в костюм Супермена, появилось очень необычное дополнение.
13 июля Ламину Ямалю исполнилось 18 лет. По этому случаю местный уличный художник изобразил юную звезду Барселоны в костюме супергероя.
Однако, через три недели после создания мурал уже не выглядит так же. Испанский журналист Эду Поло опубликовал удивительную фотографию в Instagram вместе с коротким подписью.
«Какой-то шутник испортил мурал Лямина Ямаля. На этот раз это не подделка и не работа искусственного интеллекта, я просто сделал фото», – написал он.
Ямаль больше не единственный персонаж, изображенный на стене, покрашенной в красный цвет. Рядом с ним нарисованы семь гномов из сказки «Белоснежка».
Добавление этих персонажей связано со спором вокруг вечеринки по случаю дня рождения футболиста, на которой, якобы, присутствовали невысокие люди, нанятые для развлекательных целей.
Ямаль — звёздный игрок Барселоны. В 35 матчах Ла Лиги прошлого сезона он забил девять голов и отдал 13 результативных передач за каталонцев. В мае он подписал новый контракт, который связывает его с его нынешним клубом до середины июня 2031 года.
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