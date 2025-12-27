МЮ на Boxing Day мінімально здолал Ньюкасл
Рождественский марафон АПЛ стартовал на «Олд Траффорд»
19 минут назад
МЮ и Ньюкасл открывали после рождественскую программу 18 тура АПЛ. Игра в Манчестере завершилась со счётом 1:0.
Единственного гола Патрика Доргу на 24-й минуте хватило команде Рубена Аморина, чтобы сделать на Boxing Day подарок собственным фанатам. Датчанин ударом с лёта поймал мяч на ногу в штрафной Ньюкасла, с которым не справился вратарь гостей Рамсдейл.
Манчестер Юнайтед в течение матча имел несколько моментов увеличить преимущество в счёте, но в решающий момент реализация подводила «красных дьяволов».
Переломным моментом игры для Ньюкасла мог стать назначенный пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку Мартинеса, но видеоассистенты не нашли оснований поставить 11-метровый в ворота МЮ.
Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Манчестер Юнайтед в родных стенах.
АПЛ. 18 тур
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 1:0
Гол: Доргу, 24