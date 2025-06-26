Мюллер рассказал, где может продолжить карьеру после КЧС-2025
Форвард Баварии покинет мюнхенский клуб
около 1 часа назад
Форвард мюнхенской Баварии Томас Мюллер прокомментировал слухи о возможном трансфере в один из клубов МЛС.
Есть вероятность, что я продолжу карьеру в одном из клубов МЛС. Но перед этим нужно все хорошо обдумать. Сейчас я сосредоточен на Клубном чемпионате мира. Не исключаю, что ведутся переговоры, но для меня сейчас в приоритете турнир. Пока что я никуда не спешу, — приводит слова футболиста портал Goal.com.
35-летний Мюллер выступает за Баварию с 2009 года и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. После завершения КЧМ-2025 легендарный нападающий покинет мюнхенскую команду.
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