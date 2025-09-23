На Карпатах решили, что делать с Лупашком после неудачного старта Карпат.
На фоне последних результатов
около 1 часа назад
Карпаты сохраняют кредит доверия к главному тренеру зелено-белых Владиславу Лупашко, сообщает Sport.ua.
Руководство клуба продолжает доверять наставнику, надеясь на постепенное улучшение ситуации в УПЛ.
По информации источника, в случае смены тренера во Львове хотели бы видеть на посту Юрия Вернидуба и Василия Кобина из Ингульца, связанного действующим контрактом с клубом Первой лиги.
Владелец Карпат Владимир Матковский не хотел платить компенсацию за Кобина, как это было с переходом Лупашка и команды помощников.
Александр Поворохнюк получил 200 тысяч евро от Карпат и Матковский не хочет повторять эту ошибку.
