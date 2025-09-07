Павел Василенко

УЕФА обнародовал состав судейской бригады, которая будет работать на матче отбора ЧМ-2026 Азербайджан – Украина, который состоится 9 сентября в Баку (начало – в 19:00 по Киеву).

На поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова будут работать арбитры из Греции во главе с Василисом Фоттиасом. На линиях ему будут помогать Андреас Меинтанас и Михаил Пападакис.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Анастасиос Папапетру, а за работу системы ВАР будут отвечать Ангелос Евангелу и Иоаннис Пападопулос.

Напомним, что 5 сентября сборная Украины проиграла команде Франции со счетом 0:2.