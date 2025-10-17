Генеральный директор Оболони Александр Ризниченко озвучил два главных вопроса к работе УАФ в контексте арбитража.

Основной вопрос в том, что в настоящее время клубы не участвуют в утверждении арбитров, которых Комитет арбитров назначает на сезон, на обслуживание этих матчей. В общем говоря, УПЛ является работодателем, потому что УПЛ оплачивает всё, за исключением, возможно, только экипировки. УПЛ оплачивает обучение, сборы, проживание, питание и так далее. Зарплата – это всё лежит на плечах украинских клубов. А каким образом влиять на те или иные моменты?

Мы, например, не понимаем, какой рейтинг у наших арбитров, как он определяется, почему арбитры, которые допустили ошибку, например, в одном туре, в следующем туре тоже допускаются до работы. Хочу вам привести пример нашего матча с киевским «Динамо» (2:2), где Шурман, мы можем сказать, на 99% забрал у нас победу. Но в следующем туре он уже работал арбитром ВАР.

Поэтому таких вопросов не должно быть. Арбитры тоже должны чувствовать ответственность за свои действия и должны понимать – если они допустили грубые ошибки, значит или они будут судить, работать на матчах, возможно, через неделю-две, через месяц, а может совсем их отправят туда в Первую лигу для того, чтобы они там работали. Если будет принято такое решение, просто нужно поднимать ответственность арбитров за свои действия. Это один момент.

Второй момент. Сейчас в Европе практикуется, что если, например, арбитр пошёл смотреть ВАР, он выходит и объявляет на весь стадион, почему он принял такое решение. Почему мы не должны брать эту практику? Потому будем надеяться, что примут эти изменения, которые предложены. Мы ничего для себя не придумываем, ничего нового. Мы просто хотим взять то лучшее, что на данный момент есть в других странах Европы. Вот и всё. Если будет желание руководства УАФ, чтобы менять, мы поможем.

И самое главное в этой ситуации, что ответственность за работу арбитров и их качество в том числе берут и УПЛ, и ПФЛ. Уже нельзя сказать, что здесь только Комитет арбитров. На наше видение, задача Комитета арбитров – готовить арбитров, давать им оценку, как они отработали свою работу, рекомендовать этих арбитров, которые могут работать в УПЛ, ПФЛ, U-19 и так далее. А уже должна быть структура, которая будет премировать этих арбитров, или показывать им направление в другом направлении, если они неответственно выполняют свою работу, или просто нет у них профессионализма. Вот и всё.

Мы говорим о том, что у нас сейчас очень мало арбитров и так далее. Нужно открывать школы, нужно создавать судейские академии, возможно, привлекать к обучению футболистов, которые завершили свою футбольную карьеру. Потому что эти люди действительно чувствуют дух игры. Они сами играли в футбол. А у нас, если проанализировать, возможно, 50% у нас какие-то семейные династии работают в Комитете арбитров и в этих направлениях арбитрами. Поэтому, возможно, нужно изменить эту практику, если будет желание у нашего руководства Комитета арбитров, – подытожил Резниченко в интервью Tribuna.com.