На поле в важном матче победил Интер
Миланский клуб не терял очков в семи матчах подряд во всех турнирах
около 1 часа назад
Фото: Наполи
Наполи и Интер провели центральный матч восьмого тура чемпионата Италии. Команда из Неаполя одержала уверенную победу, забив сопернику на два мяча больше.
Голы Кевина де Брюйне, Скотта Мактоминея и Замбо Анги ссы обеспечили хозяевам комфортное преимущество, тогда как миланцы смогли ответить лишь точным ударом Хакана Чалханоглу с пенальти.
Благодаря этому успеху Наполи набрал 18 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Интер, в свою очередь, остался с 15 очками и занимает четвертую строчку.
Серия А, 8-й тур
Наполи — Интер 3:1
Голы: Де Брюйне, 33 (пен.), Мактоминей, 54, Анги сса, 67 — Чалханоглу, 59 (пен.)
