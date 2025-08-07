Главный тренер Полесья Руслан Ротань перед первым матчем третьего раунда квалификации Лиги конференций против Пакша поделился мыслями о усилении команды и о футболе во время войны. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Что касается интенсивности — я надеюсь, что с каждым матчем мы будем выглядеть все интенсивнее и интенсивнее. Мы к этому идем, на сборах провели работу. Другое дело — это восстановление. Конечно, мы доверяем команде, мы хотим с этими игроками работать. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, мы не можем кричать: нам мало, нам кого-то не хватает. Мы хотим работать с этими игроками, хотим, чтобы игроки как можно быстрее эти требования выполняли на футбольном поле. Со временем, я думаю, что будет видно — нужно ли усиление, или не нужно.

Конечно, футбол без болельщиков — это не футбол. Но самое главное, что у ребят есть родные, есть знакомые, которые поддерживают здесь на стадионе или по телевизору. Конечно, хочется, чтобы были полные стадионы и они как можно быстрее вернулись, но для этого нужен мир, чтобы война закончилась в нашей стране — мы это все понимаем. Действительно, сейчас очень тяжело, мы находимся не в равных условиях с соперником, но мы это все понимаем. Единственное, что я могу здесь сказать — спасибо нашим воинам ВСУ за то, что дают возможность, что мы сегодня в еврокубках.