Директор Полесья по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов призвал УПЛ снова разрешить перенос матчей для участников еврокубков. Слова менеджера передает пресс-служба клуба.

На протяжении всего квалификационного цикла главный тренер ни разу не говорил о причинах, с которыми столкнулась команда. Но эти причины, в том числе, пережил с командой президент клуба — Геннадий Буткевич, он давал по этому поводу интервью. Если взять европейскую практику — о чем идет речь?

Здесь вопрос не в том, что Полесье может жаловаться, что устало перед игрой с ЛНЗ. Вопрос в том — в какой форме мы играем с соперниками на европейской арене. Если они отдохнули и у них сезон еще не начался, а мы уже как загнанные кони на этих границах. Договаривайся или не договаривайся с кем-то, чтобы команда проехала быстрее — все равно по каким-то причинам час, два, три команда находится на границе.

Поэтому, как пример, который мне предоставляли аналитики клуба: в 37 чемпионатах вне топ-5 переносились матчи этим летом. Лишь девять стран, включая топ-5, еще не переносили матчи, потому что просто еще не начался сезон, как у Фиорентины. Серветт перенес, Маккаби перенесло, Партизан перед игрой с Александрией — перенес. У нас отсутствует авиасообщение, то, что происходит — очень тяжело. Почему именно о старте важно говорить? Потому что здесь закладывается, сколько команд зайдет в группу и сколько они очков, в том числе, заработают.

Конечно, можно сказать: «Вы же туда хотели», конечно, мы хотели, но регламент должен учитывать военные обстоятельства, которые есть на сегодняшний день. Самое главное — это то, что команды стоят на границах. Потому что даже «La Gazzetta dello Sport» поднимала вопрос по этому поводу. Они были в шоке, когда мы 36 часов возвращались с матча с Пакшем. Пакш за четыре часа вернулся в Венгрию — мы за 36.

Мы уже в дискуссиях в соответствии с тем, что есть идея, как это можно изменить. Чтобы это не было сделано таким образом, что кто-то пострадает — ведь ни один клуб, который не играет в еврокубках, не должен пострадать. У нас уже есть такой наработанный небольшой вариант, который мы обсуждаем с другими клубами и вскоре вынесем на обсуждение в публичное пространство.