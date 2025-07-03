Капитан Полесья Руслан Бабенко подвел итоги прошлого сезона и поделился мыслями о потенциальных соперниках команды в квалификации Лиги конференций.

Как сложился для нас сезон, и мы вышли в еврокубки, то четвертое место – это был удовлетворительный результат. Но это касается именно результата, но не самой игры. Сейчас цель такая: чем выше, тем лучше.

Что касается «Санта-Коломы» из Андорры, мне сложно сейчас что-то сказать, а вот боснийский «Борац» - это серьезный оппонент. Достаточно сказать, что эта команда в прошлом розыгрыше этого турнира добралась до 1/8 финала. А это говорит о многом.

Меня порой поражает, когда говорят, что «Полесье» должно без проблем выходить в групповой раунд соревнований. Опыт, это важный фактор, которого нам не хватает. Но при этом команда сделает все, чтобы пройти как можно дальше в этом турнире.

Требования в Лиге конференций? Пока что на эту тему никто не говорил. Сейчас у нас продолжается тренировочный процесс под руководством нового главного тренера. Мы стараемся как можно быстрее адаптироваться к требованиям наставника, а дальше будет видно, – сообщил Бабенко в интервью Sport.ua.