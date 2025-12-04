Национальная полиция провела обыски в банке владельцев Динамо
Источник сообщил подробности скандального инцидента
41 минуту назад
Сегодня в Днепре спецподразделение КОРД Национальной полиции посетило центральный офис А-Банка, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Как стало известно из комментариев сотрудников отделения, сегодня утром в учреждение прибыли правоохранители, выполнявшие служебные задания.
По предварительной информации, визит силовиков был внезапным. Какие именно действия проводили правоохранители и связаны ли они с деятельностью банка – пока официально не сообщается.
Подробности выясняются, а официальная позиция правоохранительных органов пока не обнародована. А-Банк принадлежит семье братьев Суркисов и является титульным спонсором Динамо.
Динамо продолжает занимать седьмое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея 20 баллов после 14 сыгранных матчей.