Наиконкурентнейший чемпионат или пенсия в 28 лет. Цыганик озвучил варианты продолжения карьеры для Довбика
Деньги или шанс блеснуть на самом высоком уровне, что выберет форвард сборной Украины?
около 5 часов назад
Нападающий Ромы Артем Довбик может перебраться в английскую Премьер-лигу или в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщил известный футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык.
Насколько я понимаю, интерес к Довбику присутствует от клубов АПЛ. О Эвертоне, честно говоря, не слышал, о Сандерленде слышал. О продолжении заинтересованности со стороны Вест Хэма слышал.
Я слышал также, что клубы Саудовской Аравии очень серьезно интересуются Довбиком. Интересовались. Сейчас они интересуются, я не могу сказать. Если Довбик будет чувствовать себя некомфортно, он будет рассматривать варианты. Но сейчас, как я понимаю, Гасперини всё же будет некоторое время делать ставку на Артема.
Довбик в составе Ромы успел провести 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. В настоящий момент форвард сборной Украины находится в процессе восстановления после травмы и еще не вернулся к полноценным выступлениям.
Ранее сообщалось, что спортивный директор Ромы принял позицию главного тренера Джан-Пьеро Гасперини по трансферным пожеланиям
Поделиться