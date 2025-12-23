Сергей Разумовский

Нападающий Ромы Артем Довбик может перебраться в английскую Премьер-лигу или в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщил известный футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык.

Насколько я понимаю, интерес к Довбику присутствует от клубов АПЛ. О Эвертоне, честно говоря, не слышал, о Сандерленде слышал. О продолжении заинтересованности со стороны Вест Хэма слышал. Я слышал также, что клубы Саудовской Аравии очень серьезно интересуются Довбиком. Интересовались. Сейчас они интересуются, я не могу сказать. Если Довбик будет чувствовать себя некомфортно, он будет рассматривать варианты. Но сейчас, как я понимаю, Гасперини всё же будет некоторое время делать ставку на Артема. Игорь Цыганик

Довбик в составе Ромы успел провести 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. В настоящий момент форвард сборной Украины находится в процессе восстановления после травмы и еще не вернулся к полноценным выступлениям.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Ромы принял позицию главного тренера Джан-Пьеро Гасперини по трансферным пожеланиям