Нападающий сборной Италии Лоренцо Лукка перед матчем четвертого тура отбора на чемпионат мира-2026 против Молдовы высказался по поводу реабилитации после разгромного поражения от Норвегии (0:3). Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Я сосредоточен и буду рад, если главный тренер решит поставить меня в стартовый состав. Если придется выйти с лавки, я также буду счастлив. Мы должны оставаться сконцентрированными и едиными: сейчас мы думаем только о матче. В Норвегии мы не смогли победить, но я не считаю, что наша дальнейшая судьба зависит только от того поединка.

Мы должны доказать нашим болельщикам, что даже если случается ошибка, ее можно преодолеть, завоевав три очка. Они являются решающими для квалификации на чемпионат мира-2026. Трудные моменты нужно преодолевать вместе.