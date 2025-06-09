Противники Украины военного времени провели безумный матч с 7 голами. Видео
Одна команда выиграла у «сине-желтых» плей-офф в 2022 году, другая – в 2025-м
около 5 часов назад
В четвертом туре европейского отбора на чемпионат мира-2026 сборная Бельгии дома одолела Уэльс (4:3).
Уже к 27-й минуте бельгийцы вели в три мяча после голов Лукаку с пенальти, а также Тилеманса и Доку с игры. В конце первого тайма Вилсон сократил отставание, также реализовав свою попытку.
После перерыва Сорба и Джонсон шокировали гостей, сравняв счет. Однако камбэка не произошло. На 81-й минуте второй гол Лукаку отменили после просмотра VAR. А Де Брюйне к дополнительному времени вырвал для хозяев победу в сумасшедшей игре.
К вашему вниманию обзор матча.
Сборная Бельгии набрала четыре очка и до трех баллов сократила отставание от Уэльса в группе J, имея два матча в запасе. Лидером осталась Северная Македония (8 очков, 4 матча), за «красными дьяволами» расположились Казахстан (3, 3) и Лихтенштейн (0, 3).
Чемпионат мира-2026. Квалификация, четвертый тур
Бельгия – Уэльс 4:3
Голы: Лукаку, 15 (пен.), Тилеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Вилсон, 45+7 (пен.), Сорба, 51, Джонсон, 70
Бельгия: Зельс, Менье (де Винтер, 16), Дебаст, Фас, де Кейпер (Теат, 46), Онана, Тилеманс, Доку, Де Брюйне (Салемакерс, 89), Троссар (Лукебакио, 46; Раскин, 75), Лукаку
Уэльс: Дарлоу, Робертс, Родон, Мефам, Дэвис, Ампаду, Джейс (Каллен, 63), Джонсон, Вилсон, Томас, Брукс (Харрис, 63)
Предупреждения: Де Кейпер, Троссар, Раскин – Ампаду, Мефам, Вилсон
Ранее сборная Украины не пробилась на чемпионат мира-2022, проиграв Уэльсу (0:1), а также была разгромлена Бельгией и не прошла в Дивизион A Лиги наций (0:3).
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