Сергей Стаднюк

В четвертом туре европейского отбора на чемпионат мира-2026 сборная Бельгии дома одолела Уэльс (4:3).

Уже к 27-й минуте бельгийцы вели в три мяча после голов Лукаку с пенальти, а также Тилеманса и Доку с игры. В конце первого тайма Вилсон сократил отставание, также реализовав свою попытку.

После перерыва Сорба и Джонсон шокировали гостей, сравняв счет. Однако камбэка не произошло. На 81-й минуте второй гол Лукаку отменили после просмотра VAR. А Де Брюйне к дополнительному времени вырвал для хозяев победу в сумасшедшей игре.

К вашему вниманию обзор матча.

Сборная Бельгии набрала четыре очка и до трех баллов сократила отставание от Уэльса в группе J, имея два матча в запасе. Лидером осталась Северная Македония (8 очков, 4 матча), за «красными дьяволами» расположились Казахстан (3, 3) и Лихтенштейн (0, 3).

Чемпионат мира-2026. Квалификация, четвертый тур

Бельгия – Уэльс 4:3

Голы: Лукаку, 15 (пен.), Тилеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Вилсон, 45+7 (пен.), Сорба, 51, Джонсон, 70

Бельгия: Зельс, Менье (де Винтер, 16), Дебаст, Фас, де Кейпер (Теат, 46), Онана, Тилеманс, Доку, Де Брюйне (Салемакерс, 89), Троссар (Лукебакио, 46; Раскин, 75), Лукаку

Уэльс: Дарлоу, Робертс, Родон, Мефам, Дэвис, Ампаду, Джейс (Каллен, 63), Джонсон, Вилсон, Томас, Брукс (Харрис, 63)

Предупреждения: Де Кейпер, Троссар, Раскин – Ампаду, Мефам, Вилсон

Ранее сборная Украины не пробилась на чемпионат мира-2022, проиграв Уэльсу (0:1), а также была разгромлена Бельгией и не прошла в Дивизион A Лиги наций (0:3).