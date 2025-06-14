Левый защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко попал в сферу интересов сразу двух клубов итальянской Серии А — Милана и Ювентуса. Об этом сообщает Caught Offside.

Английский клуб готов рассмотреть варианты продажи 28-летнего украинца. Ориентировочная сумма трансфера составляет от 10 до 15 миллионов фунтов. Одним из факторов, которые могут усложнить сделку, остается высокая зарплата игрока — примерно пять миллионов евро в год.

Отмечается, что Милан выглядит более вероятным вариантом для продолжения карьеры Зинченко, так как Ювентус сосредоточен на подписании более молодых исполнителей для усиления защитной линии.

В сезоне 2024/25 украинец провел за Арсенал 23 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт Зинченко с лондонским клубом действует до лета 2026 года.