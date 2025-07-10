Михаил Цирюк

В четверг, 10 июля, донецкий Шахтер проведет свой первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского клуба Ильвес, которым откроет сезон 2025/26 для всего украинского футбола.

Конкретно горняки против представителей этой страны еще не играли, однако пути других украинских команд с ними пересекались, и, к сожалению, эти матчи не всегда заканчивались успешно. Перед началом очередной украинско-финской дуэли в еврокубках предлагаем вспомнить, какими были все предыдущие.

ХИК - Динамо 0:1. 18.09.1991

Первая встреча Украины и Финляндии в еврокубках состоялась уже вскоре после обретения нашей страной независимости. В первом раунде Лиги чемпионов, а точнее последнего в истории Кубка чемпионов, киевское Динамо встретилось с Гельсинкским ХИКом. Проблем с этим соперником бело-голубые не имели, и в первом матче на выезде одержали минимальную победу благодаря голу Сергея Ковальца.

Динамо - ХИК 3:0. 02.10.1991

А во второй встрече украинскому клубу удалось разгромить соперника. Счет в матче снова открыл Сергей Ковальц, а во втором тайме своими забитыми голами к нему присоединились Юрий Мороз и Юрий Грыцина. Так что в итоге - уверенные 4:0 по сумме двух матчей, которые позволили динамовцам без лишних хлопот пройти дальше.

ЦСКА Киев - Йокерит 2:0. 09.08.2001

Десять лет спустя с финским соперником разобрался еще один киевский клуб. На этот раз эстафету от Динамо принял киевский ЦСКА, который в качестве финалиста Кубка Украины 2000/01 получил право на участие в Кубке УЕФА.

В квалификационном раунде столичным армейцам выпал довольно удобный соперник, и они воспользовались этим сполна. В первой встрече в Киеве забитыми мячами отметились Руслан Костышин и Александр Мальцев.

Йокерит - ЦСКА Киев 0:2. 23.08.2001

Второй матч на поле соперника завершился с аналогичным счетом. На этот раз забили Сергей Закарлюка и Александр Косырин, так что, как и Динамо, другой коллектив из Киева также победил своего финского оппонента с общим результатом 4:0.

КуПС - Ворскла 2:2. 22.07.2021

Единственным представителем Украины, который не смог преодолеть финский барьер, стала 4 года назад полтавская Ворскла. В последнем сезоне до полномасштабной войны полтавчане выступали в квалификации Лиги Европы, во втором раунде которой попали на финский КуПС.

Первая игра навыезде вполне могла завершиться для подопечных Юрия Максимова более успешно. Ворскляне пропустили быстрый мяч, однако уже в начале второго тайма вышли вперед благодаря голам Ибраима Коне и Оливье Тилля. Однако удержать минимальную победу не удалось, и на шестой компенсированной минуте полтавчане все же позволили сопернику сравнять счет.

Ворскла - КуПС 2:3. 29.07.2021

Еще трагичнее для Ворсклы все сложилось в ответном матче в Полтаве. Во втором тайме украинский клуб дважды выходил вперед после мячей Тилля и Скляра, однако дважды позволял сопернику отыграться, и второй раз это снова произошло в компенсированное время.

А уже в дополнительное время произошло удаление Богдана Кушниренко, которое дало финнам значительное преимущество, и они воспользовались им на 111-й минуте, забив решающий гол в противостоянии. Так что в трех противостояниях Украины и Финляндии в еврокубках счет пока 2:1 в нашу пользу, и надеемся, что в этом сезоне Шахтер сможет укрепить преимущество.

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