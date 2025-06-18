Павел Василенко

ХSPORT накануне матча оценил соперника сине-желтых, проанализировав их выступления на этом Евро.

После поражения от Дании сборная Нидерландов до 21 года рискует быстро закончить выступление на чемпионате Европы в Словакии. Хотя нидерландцы и входят в число фаворитов турнира, они набрали всего одно очко в своих первых двух играх. Их положение сложное – им предстоит встретиться в решающем матче группового этапа Евро-2025, а также им придется следить за матчем Дания – Финляндия, который будет проходить параллельно.

Сборная Нидерландов приехала в Словакию как один из фаворитов турнира, что было оправдано их результатами и силой состава.

Нидерландская команда прошла квалификацию, не потеряв ни одного очка. Нынешний состав никогда не знал горечи поражения в этой возрастной группе – 10 побед в 10 матчах. В последний раз они проигрывали в полуфинале чемпионата Европы 2021 года!

За четыре года без поражений сборная Нидерландов до 21 года устроила серию из 18 побед и 6 ничьих.

С командной стоимостью, превышающей 222 млн. евро, Нидерланды являются явным королем Группы D на Евро-2025 U21. У них есть три игрока в топ-15 самых дорогих игроков всего чемпионата, включая защитника Аякса Йоррела Хато за 35 млн евро.

Однако одно дело прогнозы на бумаге, а другое – реальность. У Нидерландов всего одно очко после двух туров. Аутсайдер группы D– сборная Финляндии – могла впервые за много лет обыграть «оранжевых», но в компенсированное время подопечным Михаэля Райцигера удалось отыграться – 2:2. Датчане вообще смогли победить нидерландцев со счетом 2:1.

«Ситуация сложная, но у нас все еще есть шанс. Я верю, что мы пройдем в следующий раунд, вернемся в нашу игру и снова забьем много мячей», – сказал тренер сборной Нидерландов U21 относительно турнирной ситуации в группе.

Ключ к успеху, говорит Райцигер, – лучшая реализация моментов и взгляд на статистику доказывает его правоту. Нидерландцы нанесли 28 ударов в матче с датчанами, 10 из которых пришлись в створ. У них было 64 процента владения мячом и xG 2,92.

Имея на счету одно очко, команда бывшего защитника Милана и Барселоны непременно должна обыграть Украину, чтобы пройти дальше. В то же время они будут следить за развитием событий в параллельной дуэли между Данией и Финляндией.

«Конечно, мы знаем, что это наш последний шанс. Мы должны иметь свежий разум, мы сделали выводы из того, что было, и уже смотрим вперед. Мы должны быть готовы», – подчеркнул Райцигер.

Об впечатляющей четырехлетней серии без поражений, которая закончилась в воскресенье, он сказал:

«Я думаю, что команда делает очень хорошую работу. Прошло много времени с момента последнего поражения, что показывает уровень наших игроков».

Первые два групповых матча выявили недостатки селекционной политики Райцигера. Тренер молодежной сборной Нидерландов в основном делал свой выбор из лояльности и выбирал футболистов, которые сыграли важную роль в отборе на чемпионат Европы. Однако отборочный турнир на чемпионат Европы закончился 14 октября прошлого года, а восемь месяцев в футболе – это целая вечность. За это время с игроками молодежной сборной Нидерландов произошло много как позитивного, так и нет.дуже.

Фото: Getty Images

Тот факт, что такие игроки, как Юри Регер и Аннасс Салах-Эддин, после перехода в другие клубы практически не играли, не помешал Райцигеру выбрать их в состав. Сначала он также хотел взять с собой Дирка Пропера из НЕК Неймегена и Юри Баса из Аякса после их травм, но они оказались недостаточно готовыми, после чего Райцигер все же вызвал Лучано Валенте и Вутера Гоеса, двух игроков, которые провели хороший вторую половину сезона.

То, что текущая форма и игровой ритм являются факторами, которые нельзя недооценивать в турнирном футболе, видно и на примере нападающего Ноа Огайо. Благодаря своим голам в отборочных матчах чемпионата Европы нападающий Утрехта был включен в состав, но он не провел удачную вторую половину сезона. Огайо не удалось перейти в ПСВ, и в Утрехте он в основном находился на скамье запасных за Себастьяном Алле. Это сказывается на форме и остроте. Огайо имел три отличных момента в матче с датчанами, но трижды промахнулся.

Упущенные моменты – не единственная проблема нидерландцев на этом чемпионате Европы. Как и в матче с Финляндией, против Дании было много неаккуратных действий с мячом, в основном со стороны опытных игроков, таких как Йоррел Хато, Девейн Ренч и Иан Матсен. Кроме того, подопечные Райцигера были очень уязвимы в обороне против Дании.

Много позиций и игроков молодежной сборной Нидерландов перед матчем с Украиной под вопросом. Это не касается Робина Руфса. Вратарь НЕК Неймегена заменяет травмированного Рома-Джейдена Овусу-Одуро и делает это уверенно, несмотря на то, что он уже пропустил четыре мяча. Поэтому он снова будет в воротах в среду вечером.

Капитан Девейн Ренч снова выйдет на поле справа. В то время как Райан Фламинго был рядом с ним в центре обороны в сборных разных возрастных групп, этого, скорее всего, не будет в случае с Украиной. Райцигер имеет в виду другую роль для игрока ПСВ и, похоже, выберет центрального защитника Мидлсбро Рава ван ден Берга рядом с левым центральным защитником Йоррелом Хато. Очередным левым защитником, похоже, будет Иан Матсен, который стремится реабилитироваться за свои два неудачных выступления.

Далее полузащита. На широко обсуждаемой позиции номер 6, похоже, будет Фламинго. Игрок ПСВ играл на этой позиции в свое время в Утрехте, но давно этого не делал. Среднюю линию дополнят полузащитник Аякса Кеннет Тейлор и креативный Лучано Валенте из Гронингена.

Левым вингером будет Рюбен ван Боммел. Сын Марка был, пожалуй, самым опасным игроком команды против Дании. Центрального нападающего Райцигер, скорее всего, снова выберет Ноа Огайо. Нападающий Утрехта упустил много моментов против датчан, но имеет доверие тренера. Наконец, Эрнест Поку может подготовиться к стартовому месту как правый вингер.

Ожидаемый состав сборной Нидерландов: Руфс – Ренч, Ван ден Берг, Хато, Матсен – Фламинго, Валенте, Тейлор – Поку, Огайо, Ван Боммел.

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