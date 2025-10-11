Бывший тренер Колоса Александр Поздєєв после матча сборной Украины в третьем туре европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3) оценил защитника Динамо Тараса Михавка в качестве будущей замены для основных центрбеков «сине-желтых».

Михавку будет трудно на таком уровне – его просто будут продавлять. В защите должны играть машины, настоящие атлеты. Посмотрите, какие центрбеки сейчас играют в мире. Они все мощные, все могут навязать борьбу – это база. Недостаточно просто качественно начинать атаки.

В нашем чемпионате этого может быть достаточно, когда ты постоянно доминируешь. Однако, когда ты играешь в Европе, где против тебя действуют мощные нападающие, темнокожие быстрые форварды, то уже никакого значения не имеет то, какой у тебя классный пас. Здесь нужно бороться и играть без мяча.

На данный момент я не вижу у нас еще одного игрока профайла Забарного. Грубо говоря, могу авансом отметить Эдуарда Козика, который на правах аренды из Шахтера играет за Колос. Он агрессивный и крепкий. Понятно, что ему нужно прогрессировать, но потенциал надежного защитника у него есть. Это человек, который может навязать борьбу, – заявил Поздеев в интервью «Украинскому футболу».