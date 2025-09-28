Спортивный директор Панатинаикоса Яннис Пападимитриу настаивает на приглашении главного тренера сборной Украины Сергея Реброва работать в Афины.

Кроме 51-летнего специалиста греческий суперклуб делал предложение двум специалистам из Германии - Рогеру Шмидту и Ральфу Хазенхюттлю.

Оба наставника не захотели заходить в проект из-за провального старта, завышенных ожиданий и невозможности усилиться до зимы, сообщает журналист Евангелос Михос.

Также сообщалось, что Панатинаикос может оставить во главе команды Христоса Контиса, который возглавил команду после увольнения Руи Витории.

Сам Ребров готов вернуться в клубный футбол, если договорится с УАФ о возможности совмещения или досрочного расторжения контракта на родине.

Контракт Реброва с УАФ рассчитан до лета следующего года. Тем временем сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026 неудачно: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).