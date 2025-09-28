Не только Ребров. Панатинаикос предлагал возглавить клуб другим тренерам
Украинец остается основным претендентом
около 10 часов назад
Спортивный директор Панатинаикоса Яннис Пападимитриу настаивает на приглашении главного тренера сборной Украины Сергея Реброва работать в Афины.
Кроме 51-летнего специалиста греческий суперклуб делал предложение двум специалистам из Германии - Рогеру Шмидту и Ральфу Хазенхюттлю.
Оба наставника не захотели заходить в проект из-за провального старта, завышенных ожиданий и невозможности усилиться до зимы, сообщает журналист Евангелос Михос.
Также сообщалось, что Панатинаикос может оставить во главе команды Христоса Контиса, который возглавил команду после увольнения Руи Витории.
Сам Ребров готов вернуться в клубный футбол, если договорится с УАФ о возможности совмещения или досрочного расторжения контракта на родине.
Контракт Реброва с УАФ рассчитан до лета следующего года. Тем временем сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026 неудачно: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).