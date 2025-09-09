Сергей Стаднюк

Настоящий «украинский» вечер подарит нам вторник, 9 сентября. Начнется он с матчей подрастающего поколения «сине-жёлтых». «Закуской» перед основным блюдом станет противостояние команды U-17 со сборной ОАЭ U-18. Перед самым матчем национальной команды начнет встречу с датскими сверстниками сборная Украины U-18.

16:00 | Украина U-17 – ОАЭ U-18. Прямая трансляция

18:30 | Украина U-18 – Дания U-18. Прямая трансляция

Национальная же сборная Украины проведет второй матч отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана, и именно с этого поединка начинается реальная борьба за вторую строчку в группе. После прогнозируемого поражения от Франции (0:2) положительный результат в игре с азербайджанцами для команды Сергея Реброва – обязательное условие, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Статистика говорит сама за себя: соперник идет без побед в официальных матчах с ноября 2023 года, а в первом туре квалификации без шансов уступил Исландии (0:5). При любых обстоятельствах украинцы должны выигрывать, независимо от состава или условий.

Накануне матча в лагере соперника произошли изменения: главный тренер Фернанду Сантуш покинул свой пост после серии неудач, а команду временно возглавил наставник молодежки Айхан Аббасов. Такие ротации иногда добавляют эмоционального заряда, однако для Украины это не должно стать фактором – разница в классе команд очевидна. В противном случае любая потеря очков в Баку будет воспринята как серьезный провал и проблема уже для тренерского штаба Реброва.

19:00 | Азербайджан – Украина. Прямая трансляция

Также в нашей группе D между собой сыграют два победителя первого тура, Франция и Исландия. В контексте борьбы за вторую строчку нас устроит только победа французов. Ничья для нас выгодна лишь, если мы уверены в четырёх победах над исландцами и азербайджанцами и хотя бы не проигрыше «Ле бле»...

21:45 | Франция – Исландия. Прямая трансляция

В группе H сборная Румынии Мирчи Луческу будет иметь чуть ли не последний шанс зацепиться хотя бы за плей-офф. Соперник более чем проходной – Кипр. У боснийцев есть возможность максимально повысить вероятность в общем выигрыше квинтета.

21:45 | Босния и Герцеговина – Австрия. Прямая трансляция

21:45 | Кипр – Румыния. Прямая трансляция

После безумной победы Италии в группе I над Израилем (5:4). Эрлинг Холанд и компания просто обязаны взять максимум в игре с Молдовой. Иначе психологическое преимущество уже будет у апеннинцев.

21:45 | Норвегия – Молдова. Прямая трансляция

В группе K состоится центральный матч между Сербией и Англией. Самым интересным в квартете F станет противостояние сборных Венгрии и Португалии во главе с супервомбардиром Криштиану Роналду.

21:45 | Сербия – Англия. Прямая трансляция

21:45 | Венгрия – Португалия. Прямая трансляция