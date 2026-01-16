Не в Карпати: лидер Руха получил шанс проявить себя в Европе
Все детали перехода
около 2 часов назад
Богдан Слюбик / Фото - Пардубице
Центрбек Руха и молодежной сборной Украины Богдан Слюбик перешел в Пардубице, сообщает пресс-служба клуба.
21-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года.
Чехи в презентации Слюбика отметили, что талант Руха занял 61-е место в опросе Golden Boy, получив шанс попробовать себя за пределами Украины.
Богдан выступал за Рух с 2020 по 2025 год: 81 матч и забил 4 гола.