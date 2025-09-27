Сергей Стаднюк

В шестом туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм на родном поле сыграл вничью с Вулверхэмптоном.

Жоау Пальинья спас очко для своей команды. Казалось, что голевой удар Сантьяго Буэно на 54-й минуте принесет гостям победу, но уже на четвертой компенсированной минуте португалец нанес точный удар из-за пределов штрафной, установив финальный счет 1:1.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе с несколькими яркими моментами — Джонстон совершил удивительный сейв после удара Кудуса, а сам ганский вингер был в центре нескольких атак, в частности забил эффектный мяч, отмененный из-за офсайда. Во второй половине «волки» использовали ошибку после стандарта и вышли вперед благодаря Буэно. Хозяева долго не могли создать реальных моментов, но в компенсированное время благодаря комбинации Тела и Сарра мяч попал к Пальинье, и португалец хладнокровно пробил в угол, подарив команде ничью.

Тоттенхэм набрал 11 очков и не смог сократить отставание от лидера Ливерпуля на расстояние в два балла. Вулверхэмптон пополнил свой актив первым пунктом.

АПЛ, шестой тур

Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:1

Голы: Пальинья, 90+4 – С. Буэно, 54

Тоттенхэм: Викаарио, Спенс (Порро, 63), Ромеро, ванд де Вен, Удоджи (Тель, 84), Пальинья, Бентанкур (Джонсон, 62), Кудус, Бергвалл (Сарр, 78), Симонс (Одобер, 78), Ришарлисон

Вулверхэмптон: Джонстон, Доэрти (Агбаду, 46), С. Буэно, Крэйчи, Мунетси, Андре, Гомеш (Белльгар, 63), У. Буэну, Ариас, Хван (Чачуа, 46), Ларсен (Арокодаре, 84)

Предупреждения: Симонс, 32, Бергвалл, 65, Пальинья, 90+4 – Доэрти, 35, Гомеш, 39