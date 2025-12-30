Главный тренер Араз-Нахчыван Андрей Демченко сообщил о деталях своего назначения в азербайджанский клуб.

Араз-Нахчиван искал нового тренера, который вышел на контакт с моим агентом Мамукой Ломидзе – звезды сошлись, и мы договорились. Как раз 1 декабря заканчивался мой контракт с казахстанским клубом Женис.

У нас была договоренность, что при желании мы могли бы и продлить соглашение. Но поступило предложение от «Араз-Нахчивани», мы обсудили его, стало интересно. Азербайджан – страна, которая динамично развивается, футбол на высоком уровне, если сравнивать с постсоветскими странами. Я увидел большую перспективу, поэтому мы продолжили консультации по возможному сотрудничеству и в итоге пришли к согласию.

Советовался с украинскими тренерами? Да, разговаривал с Романом Григорчуком. Также поддерживаю связь с Виталием Вернидубом, который входит в тренерский штаб Нефтчи. Когда-то он играл в Габале, и у него осталось хорошее впечатление об азербайджанском футболе, – сообщил Демченко в интервью Azerisport.