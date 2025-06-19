Вратарь молодежной сборной Украины Руслан Нещерет прокомментировал поражение команды в заключительном матче против Нидерландов на групповом этапе Евро-2025.

Этот результат лишил сине-желтых шансов на выход в стадию плей-офф турнира. Голкипер поделился своими переживаниями и эмоциями после неудачи.

«Не так мы хотели завершить это. Но уже как есть. Как нам Унаи сказал, мы или выигрываем, или учимся. Поэтому так. Мы допустили неприятные ошибки, и это дало нам тот негативный результат, который есть. У нас нет такого: Нидерланды, Португалия. Мы выходим и всегда должны побеждать. Мы всегда боремся за нашу страну, за наш символ, за наших воинов, которые отстаивают нашу свободу.

Мы старались играть в свой футбол. Мы не били мяч. Мы старались играть в короткий пас, чтобы не было причин говорить, что мы какие-то лесорубы. Если проигрывать - то с высоко поднятой головой.

Прогресс оценивается результатом. По нему прогресс был не очень, но по игре, по тому, что он от нас требует тренерский штаб, что требует, условно, Ребров... Этот стиль, который проповедует национальная сборная - я считаю, что мы приближаемся к этому. Самое главное - прогрессировать, не бояться играть в футбол. Лучше проиграть, так, чем бить мяч вперёд и всю игру отбиваться. Я считаю, что прогресс есть. Просто нужно учиться и ещё раз учиться», – сказал Нещерет для Еврофутбол.