No Zina, No... Ноттингем снова не победил в Лиге Европы. Видео
Бывшему клубу Таловерова удалось сдержать «лесников»
около 2 часов назад
В четвертом туре общего этапа Лиги Европы Штурм и Ноттингем Форест сыграли вничью 0:0. Ни одна из сторон не смогла сломить оборонительные порядки соперника – 0:0.
Защитник «лесников» Александр Зинченко не принял участия во встрече. Украинский универсал продолжает восстанавливаться после травмы.
К вашему вниманию обзор матча.
Ноттингем набрал пять очков и продолжает на одно очко опережать Штурм в борьбе за топ-24.
Лига Европы. Общий этап, четвертый тур
Штурм – Ноттингем Форест 0:0
Штурм: Кристенсен, Айву, Горенц Станкович, Гайргофер (Лавале, 57), Малич, Хорват, Гёдль, Карич, Китеишвили (Кайомбо, 57), Мелоун (Джатта, 57), Розга
Ноттингем: Виктор, Миленкович, Морату, Савона, Йейтс, Сангаре, Макети (Ндойе, 66), Вильямс, Домингес, Гиббс-Уайт (Мурило, 77), Калимундо (Эбботт, 79)
Предупреждения: Кайомбо (74) – Йейтс (48)