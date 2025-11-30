Сергей Разумовский

В 13-м туре английской Премьер-лиги Ноттингем Форест на своем поле уступил Брайтону со счетом 0:2 и прервал свою беспроигрышную серию из пяти матчей.

Гости вышли вперед в компенсированное к первому тайму время: на 46-й минуте Де Кейпер открыл счет, воспользовавшись одной из многих голевых возможностей Брайтона до перерыва. Форест после пропущенного гола был вынужден больше раскрываться, но это лишь помогло сопернику.

В конце поединка Брайтон закрепил свое преимущество. На 88-й минуте Цимас реализовал очередной момент гостей, удвоив счет и фактически сняв вопрос о победителе. Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко снова пропустил матч «лесников», а его команда, которая набрала неплохой ход в чемпионате, на этот раз осталась без очков.

Вашему вниманию обзор матча.

Брайтон 22 балла и поднялся в топ-5. Ноттингем с 12 пунктами остался в одном очке от зоны вылета.

АПЛ, 13-й тур

Ноттингем Форест – Брайтон 0:2

Голы: Де Кейпер, 45+1, Цимас, 88