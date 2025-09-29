Михаил Цирук

С пятницы по воскресенье состоялись 7 матчей седьмого тура УПЛ, в которых были как откровенно скучные, так и очень интересные матчи. Динамо в третий раз подряд потеряло очки, Колос впервые в сезоне потерпел поражение, Металлист 1925 ворвался в топ-3 турнирной таблицы, а Шахтер разгромил Рух и впервые за долгое время вышел в лидеры. Предлагаем вашему вниманию главные итоги игрового уикенда в украинском национальном первенстве.

Оба новичка пока побеждают в УПЛ не очень часто: Кудривка до этого тура последний раз праздновала успех еще 17 августа, а у Эпицентра пока всего одна победа в сезоне. Поэтому очный поединок на Оболонь-Арене воспринимался обоими не иначе как такой, в котором обязательно нужно добиться максимального результата.

Первыми шаг к цели сделали гости, когда на 33-й минуте Себерио вывел подопечных Сергея Нагорняка вперед. Однако во втором тайме свое слово сказала уже Кудривка. Сравнять счет помог автогол защитника соперника Владислава Мороза, а за 5 минут до конца основного времени команда Василия Баранова заработала пенальти, который реализовал опытный Андрей Тотовицкий.

Эта победа подняла Кудривку в верхнюю часть турнирной таблицы, и теперь команда из Черниговщины занимает седьмую позицию. А вот Эпицентр по-прежнему находится в зоне прямого вылета, располагаясь на предпоследнем месте.

Подниматься в таблице продолжает и Александрия, которая заработала очки в третьем матче подряд. После победы над ЛНЗ и ничьей с Динамо подопечные Кирилла Нестеренко обыграли и новичка лиги Полтаву, для которой это поражение стало четвертым за последние 5 матчей.

Судьбу встречи решил единственный гол Теди Цары в компенсированное к первому тайму время. Эта победа позволила александрийцам вплотную приблизиться к тому, чтобы покинуть зону переходных матчей уже в следующем туре. Полтава, в свою очередь, остается на грани зоны прямого вылета, располагаясь на 14-й позиции.

Первый из нулевых матчей тура выдался довольно скучным и небогатым на события. При этой равной и невзрачной игре результат, в целом, можно считать справедливым, ведь на больше ни одна из команд не заслужила. В результате этой ничьи обе команды остались в середине турнирной таблицы: Оболонь на данный момент восьмая, а Заря - 11-я.

Абсолютно противоположным образомпопередня гра проходила у Львові. Звісно, за отримане очко з чемпіоном України, перш за все, слід похвалити Карпати. Але ж наскільки бездарно та монотонно Динамо в третій раз поспіль втрачає перемогу. Які б зміни не вносилися в пару центрбеків киян - все одно там триває хаос та катастрофа, і що з цим робити - у столичному клубі поки не знають.

На матч на стадіоні Україна вийшли Біловар та новачок Тіаре, але проблеми нікуди не поділися: вже на 24-й хвилині вони, після низки спроб, так і не змогли нормально вибити м'яч зі свого штрафного, внаслідок чого Альварес зумів відкрити рахунок. А за 3 хвилини перевагу Карпат подвоїв Бруніньйо, після чого здавалося, що безпрограшна серія киян в УПЛ справді під загрозою.

Проте далі виявилося, що в цьому матчі Динамо здатне грати у футбол. Гості провели шалений відрізок наприкінці першого та на початку другого таймів, у який забили аж три м'ячі. Два з них прийшли з кутових, які результативними ударами завершував Караваєв, а ще один гол після хорошої комбінації забив Шапаренко.

І ось тут би розвинути цей успіх та на хвилі впевненості добити суперника. Але ж де там: динамівці знову кинули грати, дозволили Карпатам організувати навалу на свої ворота і пропустили на останніх хвилинах.

Цього разу, окрім захисників, свою некомпетентність демонстрував ще й голкіпер Моргун: спочатку вибив досить простий для фіксування м'яч кулаком, дозволивши супернику продовжити атаку, а потім відверто загубив ворота, внаслідок чого зовсім нескладний та невдалий удар Мірошниченка став голом.

Невідомо, скільки ще ударів потрібно зробити Динамо, щоб нарешті почати робити висновки і не включатися в гру лише на 20 хвилин, а також навчитися діяти під час подач у свій штрафний. Так само невідомо, як ця команда зможе вже в четвер протистояти Кристал Пелас, який цього сезону ще не програвав в АПЛ, а в останньому матчі справедливо переміг Ліверпуль (2:1). Якось сумно все це поки уявляється.

Нульовий матч номер два у цьому турі був дещо жвавішим з боку однієї з команд, а саме ЛНЗ, котрий на своєму полі прагнув здобути максимальний результат. Господарі більше били по воротах, більше потрапляли в них, проте забити так і не змогли. Тож це 0:0, які залишили п'яту та шосту команди турнірної таблиці на своїх місцях.

Абсолютно нульовим за своєю сутністю був і цей поєдинок у Житомирі. Такого відверто поганого футболу, як, особливо, у першому таймі цієї зустрічі, обидві команди цього сезону ще не демонстрували.

Судьбу скучной встречи решил единственный гол Дениса Антюха, который нанёс Колосу первое поражение в УПЛ за последние 13 матчей. Ну а харьковчане, благодаря этой победе, поднялись в топ-3 турнирной таблицы, и борьба за еврокубки уже в первом сезоне после возвращения в элиту с каждым туром уже не кажется чем-то маловероятным.

После откровенных страданий в двух предыдущих матчах чемпионата Шахтёр, наконец, добился лёгкой и уверенной победы. Под горячую руку команды Арды Турана попал львовский Рух, который в настоящий момент не способен оказать сопротивление не то что Шахтёру, но и значительно более скромным командам.

Вопросы о победителе были сняты ещё в середине первого тайма, когда два гола подряд в исполнении Мейрелеша и Педриньо подарили горнякам комфортное преимущество. А во втором тайме Шахтёр добил соперника ещё одним голом Педриньо, которому ассистировал другой Педриньо, тот, что Педро Энрике, а также точным ударом Исака Силвы. Итак, 4:0, которые позволили Шахтёру впервые за долгое время возглавить турнирную таблицу. А вот Рух, по итогам семи туров, пока выглядит главным претендентом на вылет.

Матч Верес - Полесье состоится в понедельник, 29 сентября. Начало встречи - в 18:00.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ