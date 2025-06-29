22-летний фланговый нападающий Нико Уильямс готов сменить Атлетик на Барселону. Согласно данным испанского Sport, футболист через агента сообщил, что у него нет особых требований к каталонцам. Единственная просьба — как можно быстрее оформить трансфер, желательно до 9 июля, когда начинается предсезонная подготовка Атлетика.

Уильямс не хочет становиться участником затяжной саги, сопровождающейся слухами и спекуляциями. Именно поэтому он настаивает на оперативном завершении сделки. В случае, если переход не состоится до 9 июля, футболист останется в расположении Атлетика и окажется под психологическим давлением.

Препятствием для сделки остается финансовая ситуация Барселоны. Клубу необходимо привести в порядок зарплатную ведомость, чтобы соответствовать правилу 1:1, которое позволяет регистрировать новых игроков только после снижения нагрузки на бюджет. Руководство Атлетика уже обратилось в Ла Лигу с просьбой проверить способность Барсы придерживаться финансовых норм.

Нико Уильямс считается одним из самых перспективных вингеров Испании. Его клаусула составляет около 58–62 миллионов евро. Барселона рассматривает вариант активации клаусулы и постепенного повышения зарплаты футболиста, чтобы соответствовать финансовым рамкам.