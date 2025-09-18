Сергей Стаднюк

В 1/16 финала Кубка Украины тернопольская Нива на своем поле разгромила Полтаву.

Матч сразу же приобрел скандальный оттенок. Ультрас хозяев жестко отреагировали на повышение цен на билеты на кубковую игру против. На баннере фанаты написали: «200 грн за билет. Вам нужна поддержка или дойные коровы?»

Если в поединках Первой лиги вход на домашние игры стоит 100 гривен, то против команды из УПЛ руководство решило установить в два раза более высокую цену. При этом соперник приехал в Тернополь составом команды U-19, откровенно «сдав» турнир. Команду в сети сразу же заподозрили в игре с фиктивным результатом, так как коэффициенты на победу номинального андердога резко упали.

Что касается самого матча, то здесь все было более чем ожидаемо. Команда Первой лиги легко справилась с представителем чемпионата U-19. Ближе к перерыву счет открыл Резепов, а во втором тайме отличились Михальчук и Давидов.

Нива вышла в 1/8 финала Кубка Украины и узнает своего соперника после жеребьевки.

Кубок Украины, четвертьфинал

Нива Тернополь – Полтава 3:0

Голы: Резепов, 39, Михальчук, 75, Давидов, 87

Нива (стартовый состав): Ольховый, Демиденко, Мысик, Михаилив В., Михаилив Ю., Михальчук, Мудрый, Напуда, Резепов, Тлумак, Угринюк.

Полтава (стартовый состав): Минчев, Бабич, Гайдук, Кокшаров, Опришко, Старушко, Столяж, Троян, Жадан, Александер, Комарницкий.

Предупреждения: Троян, 20